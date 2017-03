Era il 28 Agosto del 2013: è morto a Roma Raffaele Scarpa, dopo aver perso il controllo della sua moto, finita in una delle tante buche della città, precisamente in via Noale. Ora sotto processo per omicidio colposo è l'imprenditore Alessio Ferrari, considerato il braccio destro del responsabile Luigi Martella, anche lui accusato per la scadente manutenzione stradale. "Da quattro anni dicevano che questa strada doveva essere riparata, nel frattempo morirono due persone" - spiega la compagna del deceduto.