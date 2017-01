Roma, migranti: mamma e figlia in cerca di riparo, 2 Cc pagano cibo e albergo

Hanno trovato una donna e la sua bambina di tre anni, congolesi, in cerca di un riparo. Due carabinieri in servizio a Roma, alla stazione San Pietro, le hanno accompagnate in un albergo pagando loro il soggiorno e offrendo cibo e vestiti. Il "regalo di Natale" alle due migranti è arrivato dagli appuntati Andrea Castiello e Salvatore Fontana, chiamati in aiuto da alcune suore. "Siete i miei angeli", ha detto la donna, Mireille, in attesa di asilo.