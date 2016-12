Roma:metro C non apre,troppi rischi

19:03 - La prima tratta della metropolitana C, a Roma, non sarà aperta a causa di "una serie di anomalie sugli impianti". E' questo uno dei motivi per cui la commissione Sicurezza del ministero dei Trasporti non ha dato la sua autorizzazione. Si tratta di "prevedibili malfunzionamenti del sistema che potrebbero provocare criticità alla regolarità del servizio e alla sicurezza dell'utenza nonostante la presenza di squadre di pronto intervento".