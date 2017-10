Roma, maxi incidente sulla A24: tra i tre feriti gravi c'è un neonato

Maxi incidente sull'autostrada A24, all'altezza dello svincolo di Castel Madama (Roma), in direzione L'Aquila. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e autogru, nello scontro sono stati coinvolti un autocarro, una moto e una decina di auto. Si contano più di dieci feriti di cui tre gravi trasportati in ospedale con l'eliambulanza. Tra questi vi è anche un neonato. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi per i soccorsi per diverse ore.