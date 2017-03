Roma, Marra ai pm: "Dissi alla Raggi che volevo andarmene"

"Più volte ho manifestato al sindaco Raggi la mia volontà di andare via". Lo ha detto Raffaele Marra, ex capo del Personale del Campidoglio, all'interrogatorio del 20 dicembre nel carcere di Regina Coeli. Marra si riferisce ai giorni in cui il suo nome era al centro di articoli sulla bufera in Comune. "Io non sono corrotto - ha aggiunto -. Sono una persona perbene. Il mio rapporto con Scarpellini era solo amichevole, forse l'ho visto dieci volte".