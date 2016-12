Roma: manichini impiccati per gli immigrati dell'Infernetto

21:41 - Non si spegne la tensione a Roma dopo le violenze contro il centro per immigrati a Tor Sapienza e le contestazioni nel quartiere dell'Infernetto, la zona dove una parte dei rifugiati sono stati trasferiti dopo l'assalto al centro per richiedenti asilo. Alla vigilia del sit-in di sabato a Ostia davanti alla sede del X Municipio, militanti di Forza Nuova hanno appeso al cavalcavia della stazione Lido Nord un manichino, con la scritta 'Italiano impiccato, immigrato tutelato. Prima gli italiani'.