Roma, malore per Virginia Raggi: in ospedale per accertamenti

Virginia Raggi si trova all'ospedale San Filippo Neri di Roma per alcuni accertamenti in seguito ad un malore avuto stamani. "Le sue condizioni sono in metto miglioramento, valuteremo se dimetterla", ha fatto sapere il direttore sanitario dell'istituto. Nonostante il malore, il primo cittadino ha comunque manifestato la volontà di partecipare all'incontro in Campidoglio con i proponenti sullo stadio della Roma, slittato dalle 16 alle 19.

"Sono stati eseguiti gli accertamenti clinici e diagnostici necessari e non sono state riscontrate alterazioni significative", si legge nel bollettino medico divulgato da Massimo Magnanti, direttore del Pronto soccorso del San Filippo Neri.



Il marito: "Virginia sta bene" - "Virginia sta bene e tra poco sarà dimessa", ha detto il marito della Raggi, Andrea Severini, uscendo dall'ospedale. A chi gli chiedeva se il malore fosse dovuto allo stress, Severini ha risposto: "Sicuramente non è una vita facile, è un po' magra dovrebbe mangiare di più".



Grillo: "Forze Virginia" - "Forza Virginia! Sei una roccia! Io e tutto il Movimento 5 Stelle ti siamo vicini", ha scritto Beppe Grillo su Twitter. "Giornalisti restate umani", ha poi affermato sul blog il leader pentastellato, chiedendo di rispettare la privacy della sindaca di Roma come avvenuto recentemente per il premier Paolo Gentiloni.



Pd: "Auguri di pronta guarigione" - "Apprendiamo in queste ore che la sindaca Raggi è stata colta da un lieve malore e sta svolgendo degli accertamenti sanitari. Dal gruppo del Pd i più sentiti auguri di una pronta guarigione". Lo si legge in una nota ufficiale del gruppo dem capitolino.