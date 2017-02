Roma, malore per la sindaca Raggi: in ospedale per accertamenti

Virginia Raggi si trova in ospedale a Roma per alcuni accertamenti in seguito ad un malore avuto stamani. La sindaca di Roma si trova ora al San Filippo Neri e si sta sottoponendo a verifiche mediche. In seguito al malore, il primo cittadino non parteciperà all'incontro pomeridiano con i proponenti sullo stadio della Roma in Campidoglio. Beppe Grillo su Twitter: "Forza Virginia, io e il M5s ti siamo vicini".