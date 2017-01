Roma, maestra muore di meningite: non è meningococco, nessuna trasmissione

Una maestra della scuola elementare "Cesare Battisti" di Roma , nel quartiere Garbatella, è morta lunedì per meningite. Si tratta di una forma non meningococcica, ma causata dal batterio escherichia coli e pertanto senza rischio di trasmissione diretta da persona a persona. Lo precisa in una nota la Regione Lazio, in base a quanto risulta dagli esami effettuati presso la struttura ospedaliera universitaria del Policlinico Gemelli.

In accordo con raccomandazioni internazionali, in seguito alle prime informazioni la Asl Roma 2 ha fatto eseguire la profilassi precauzionale dei contatti stretti (circa una trentina di persone). La donna, che insegnava presso la scuola Cesare Battisti alla Garbatella e aveva poco più di 50 anni, era rimasta in servizio fino a giovedì, ultimo giorno di lezioni. Era poi stata ricoverata il giorno di Natale presso l'Ospedale San Giovanni e successivamente era stata trasferita al Gemelli.



La profilassi per la famiglia della paziente è scattata il giorno di Natale, mentre per gli alunni, le loro famiglie, e per il personale della scuola in contatto con la donna è scattata grazie all'intervento della Asl Roma 2, in collaborazione con l'Autorità scolastica, nella giornata del 27 dicembre a seguito della notifica da parte del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni.