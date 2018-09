Roma, madre e figlio minorenne dispersi su Monti Lucretili

Il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sta intervenendo sui Monti Lucretili, in un'area compresa tra i comuni romani di Marcellina e San Polo dei Cavalieri, per la ricerca di due persone disperse. Si tratta di una donna con suo figlio minore. L'allarme è stato lanciato in serata dal marito della donna.