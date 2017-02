Roma, Lombardi: "Non ho parlato io ai pm delle polizze di Romeo"

Nessuna "soffiata" sulle polizze vita di Salvatore Romeo è stata fatta da Roberta Lombardi. E' la stessa deputata M5s a smentire via Facebook la sua presunta dichiarazione in Procura. "Vengo chiamata come persona informata sui fatti - scrive sul social - nell'ambito di un'indagine a seguito di un esposto del senatore Augello, di un'altra forza politica. Tra le domande dei pm nessuna riguarda polizze assicurative, di cui non avevo mai sentito parlare".