Roma, lite tra clochard in tragedia: donna data alle fiamme, gravissima

Una donna polacca di 43 anni lotta tra la vita e la morte al Policlinico Gemelli di Roma dopo che tre suoi connazionali l'hanno picchiata e le hanno dato fuoco. E' successo, al culmine di una lite, in una baracca in via Casal del Marmo, alla periferia della Capitale. I tre responsabili, due uomini e una donna senza fissa dimora, sono stati fermati. Dovranno rispondere di rapina e tentato omicidio in concorso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Ottavia e del Nucleo Investigativo di via In Selci, la lite tra i quattro, che erano sotto l'effetto di alcol, è avvenuta proprio all'interno della baracca dove i tre al culmine della lite avrebbero rapinato la donna del poco denaro che aveva, dopo averla aggredita ed ustionata.



Sul luogo dell'aggressione i carabinieri sono riusciti a parlare con la vittima, mentre arrivava l'ambulanza, poco prima che svenisse. I militari hanno rintracciato la baracca dove la donna era stata picchiata e i tre presunti aggressori: i due uomini hanno 45 e 46 anni, la donna ne ha 31. Sul posto è intervenuta anche la sezione scientifica del Nucleo investigativo dei carabinieri di via in Selci per i rilievi. Sulla maglia di uno dei due uomini sono state ritrovate tracce di sangue.