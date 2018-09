Roma, lite mortale tra senzatetto: arrestato un clochard romeno

E' sfociata in un omicidio una lite per banali motivi tra senzatetto avvenuta in un parcheggio di un supermercato nei pressi della fermata della metro Pietralata, a Roma. Un clochard romeno di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di aver ucciso un altro senza fissa dimora colpendolo alla gola con un coccio di bottiglia. La vittima non è stata ancora identificata.