Roma, lasciò il figlio in auto per giocare alle slot: condannato a 3 anni e 4 mesi

Tre anni e quattro mesi di reclusione per l'accusa di abbandono di minore. E' la condanna inflitta dal tribunale di Roma all'uomo che la notte tra l'8 e il 9 gennaio lasciò il figlio di tre anni chiuso in macchina per andare a giocare alle slot-machine in un locale nei pressi di Ostia, sul litorale capitolino.