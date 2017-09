Roma, lanciò una bombola di gas sulla polizia durante gli sgomberi: fermato

L'uomo è stato rintracciato dalla Digos nel corso dei controlli predisposti dal questore di Roma nella tendopoli in piazza Madonna del Loreto, dove soggiornano per protesta gli ex occupanti. Secondo la ricostruzione della polizia, il richiedente asilo si sarebbe dato alla fuga subito dopo gli scontri tra i migranti, supportati dai movimenti per il diritto alla casa, e le forze dell'ordine intervenute per costringerli a lasciare piazza Indipendenza.



Sarebbe stato il rifugiato etiope a lanciare dalle finestre dell'edificio una bombola di gas e altri oggetti pericolosi. Lo documenterebbero i filmati registrati il giorno dei disordini e ora al vaglio degli inquirenti. L'arrestato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e trasferito al carcere di Regina Coeli. L'udienza di convalida si terrà nei prossimi giorni.



Lo stabile, l'ex sede di Federconsorzi e Ispra, era occupato da quattro anni da circa 400 etiopi ed eritrei. Il 24 agosto gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno azionato gli indranti per vincere la resistenza di un centinaio di persone, tra cui alcune donne. L'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere ha denunciato il ferminento di 13 rifugiati.