Roma, ladri di biciclette alla Sapienza: presi due addetti alle pulizie che si riciclavano in una seconda attività

I ladri di biciclette all'Università La Sapienza di Roma non venivano da troppo lontano. Anzi, giocavano in casa. La polizia è riuscita a bloccare due dipendenti della ditta di pulizie dell'ateneo, specializzati nel furto delle due ruote, grazie a un video che li ha incastrati. I due uomini, un 50enne e un 60enne, sono stati filmati mentre caricano i mezzi rubati nel furgone aziendale. Sono stati denunciati per furto, ricettazione e possesso di arnesi da scasso.

Erano settimane che gli investigatori del Commissariato Università diretti da Mario Spaziani davano la caccia ai ladri di biciclette, a seguito delle numerose denunce di furto che venivano sporte dagli studenti.



Così, a seguito dell'ultima, visionando le immagini delle telecamere di sicurezza dell'università sono riusciti a mettere fine alla "seconda attività" dei due addetti alle pulizie.



L'ultima bici rubata è stata ritrovata all'interno del magazzino della ditta, insieme a una serie di arnesi utilizzati per rompere le catene. A casa di uno dei due, inoltre, sono state rinvenute e sequestrate altre tre biciclette sulle quali sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari.



I due sono stati denunciati per furto, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.