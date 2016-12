Roma: la storia di Hilal, da kamikaze a pasticciere

Aveva 12 anni, Hilal, quando fu mandato alla sua prima missione esplosiva; ebbe paura e non riuscì a premere il bottone che innescava la miccia. Allora furono botte; gli fu concessa una seconda e una terza opportunità di realizzare il martirio: alla fine fuggì dall'Afghanistan verso l'Europa e in un viaggio durato due anni, attraverso la Grecia, da clandestino è approdato in Italia.



Ora, a 22 anni, Hilal ha un regolare contratto da pasticciere a Roma e presto otterrà un passaporto italiano.