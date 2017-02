Roma, la Procura: mai violato il segreto su interrogatorio Raggi

"Per quanto riguarda l'interrogatorio del sindaco Virginia Raggi, non si è verificata alcuna violazione del segreto investigativo ma, come documentato, la diffusione di notizie, in parte anche inesatte o prospettate in via ipotetica, da parte di persone non tenute al segreto". Lo ha dichiarato il capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, a proposito della richiesta di delucidazioni avanzata a piazzale Clodio dal ministro Andrea Orlando.