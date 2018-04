Roma, l'attrice Olivia Luccardi molestata su un taxi abusivo

Esperienza da incubo per Olivia Luccardi: la star di serie tv come Orange Is The New Black è stata molestata da un tassista abusivo a Roma. L'uomo, originario della Siria, è stato accusato di violenza sessuale dal pm Silvia Santucci. L'aggressione risale al 28 dicembre: l'attrice aveva trascorso la serata in un pub con alcuni amici, condividendo poi la corsa in taxi. Rimasta solo con lei, il conducente l'avrebbe afferrata e baciata sulla bocca.