Roma, investito da bus che prosegue la corsa: muore anziano

Un anziano è morto dopo essere stato investito da un bus di linea a Roma. È successo sulla via Nomentana all'altezza del civico 303. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, dopo esser inciampato, sarebbe stato travolto dal mezzo che ha poi proseguito senza fermarsi, probabilmente non accorgendosi dell'accaduto. Sono in corso le ricerche per rintracciare l'autobus.