00:21 - Una coppia di anziani è stata investita da un'auto mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali a Ostia nel quadrante sud di Roma. I coniugi, di circa 70 anni, sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Anche il conducente dell'auto, un italiano, è stato portato al pronto soccorso in stato di shock.