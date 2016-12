Roma, investimento mortale sul Gra

Una donna è morta dopo esser stata investita da un'auto sul grande raccordo anulare di Roma. La vittima camminava in mezzo alla carreggiata tra le uscite Aurelia e Boccea quando è stata investita da un'auto. E' stato proprio l'investitore, che si è fermato subito dopo l'incidente, a dare l'allarme. Inutili i soccorsi per la vittima che, sbalzata in aria dall'impatto, è morta sul colpo. Il tratto di strada è stato chiuso per circa tre ore.