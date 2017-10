Roma, investe due ragazzini: 32enne rischia il linciaggio

Un romano di 32 anni ha investito due ragazzini a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, e ha rischiato il linciaggio. E' accaduto domenica sera in via dell'Archeologia. Il conducente della macchina, al volante nonostante avesse assunto stupefacenti, è stato preso a calci e pugni da alcuni abitanti presenti, venendo salvato dai carabinieri. I due minori travolti sono stati ricoverati in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.