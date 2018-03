Roma, indagato per peculato il giudice costituzionale Nicolò Zanon

Il giudice costituzionale Nicolò Zanon è indagato dalla procura di Roma per peculato d'uso. "Sono sereno e conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato che mi viene contestato. Tuttavia, per rispetto dell'etica istituzionale e della funzione che ricopro, ho ritenuto di presentare le mie dimissioni", ha annunciato Zanon. Professore ordinario di diritto costituzionale, fu nominato da Giorgio Napolitano nel 2014.

Secondo la procura di Roma, il magistrato, classe 1961, avrebbe messo a disposizione di sua moglie, l'ex consigliere comunale di Milano in quota Pd, Marilisa D'Amico, la macchina istituzionale che gli era stata data per uso esclusivo. In pratica la donna avrebbe usato l'auto istituzionale quando il marito era fuori per lavoro.