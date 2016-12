Roma, incidente mortale tra due auto: uno dei guidatori era ubriaco, arrestato per omicidio stradale

E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente tra due auto che si è verificato nel comune di Ardea, vicino Roma, in via Montagnano. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Il conducente che avrebbe provocato lo schianto è poi risultato ubriaco e per questo arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Secondo quanto si è appreso, il conducente di una delle due macchine è stato estratto dalle lamiere dai pompieri ma è poi deceduto in ospedale. Ferito l'altro automobilista che è stato portato in ospedale in codice rosso. Quest'ultimo è stato successivamente arrestato per omicidio stradale: è lui che avrebbe provocato l'incidente mortale. Sono ancora in corso le indagini della Polstrada della sezione di Albano per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.