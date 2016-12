Roma, incide le sue iniziali sul Colosseo: denunciato calciatore bulgaro 33enne

Un bulgaro di 33 anni, Blagoy Georgiev, calciatore che milita in una squadra della serie A in Russia, è stato denunciato a Roma dai carabinieri per danneggiamento aggravato su edifici di interesse storico ed artistico. L'uomo è stato sorpreso mentre incideva le sue iniziali con una moneta su una colonna al piano terra del Colosseo. Si trovava nella Capitale, come turista, insieme alla fidanzata.