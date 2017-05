Roma, incendio sulla Pontina: ancora fumo e focolai

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere il maxi incendio divampato venerdì nell'azienda "Eco X" sulla via Pontina, vicino Roma. Ci sono ancora piccoli focolai e fumo. Oltre 35 i pompieri impegnati al momento per spegnere il rogo. Attualmente si sta procedendo allo smassamento e raffreddamento dei materiali all'interno dello stabilimento di smaltimento di materiali in plastica e carta.