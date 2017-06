Roma, incendio in una discarica a cielo aperto a Tivoli

I vigili del fuoco sono impegnati per spegnere un vasto incendio scoppiato in una discarica a cielo aperto nel Comune di Tivoli. L'incendio è scoppiato in una discarica che si estende su 50mila metri quadrati, all'interno di un ex campo nomadi, con baracche in disuso e materiale vario. Gli interventi effettuati al momento sono 90 di cui il 50% sono incendi di sterpaglie.