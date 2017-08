Roma, incendio in un terreno nei pressi di Tivoli: morte madre e figlia

I corpi di due donne, madre e figlia, sono stati trovati dai vigili del fuoco in una piccola costruzione all'interno di un terreno dove si è sviluppato un vasto incendio. E' successo nei pressi di Tivoli , in provincia di Roma. Le vittime sono Rosanna Schianchi , di 68 anni, e Ines Scrocca , di 92 anni. Nella costruzione avvolta dalla fiamme c'era anche un uomo che è rimasto intossicato e trasportato in ospedale.

La casa dove sono stati trovati i cadaveri si trova in una zona boschiva interessata da un vasto incendio di sterpaglie. Sul posto per spegnere il rogo si sono recate diverse squadre di pompieri. In azione anche un Canadair. La polizia sta indagando sull'episodio anche per accertare l'esatta causa dei decessi.



Giornata difficile sul fronte roghi in Italia. Alle 18 sono stati 1.090 gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco sull'intero territorio nazionale per gli incendi boschivi e di vegetazione. Le fiamme hanno interessato maggiormente la Sicilia dove i pompieri hanno effettuato 299 interventi. Seguono il Lazio con 152 interventi, la Calabria con 118, la Puglia con 116, la Campania con 91.