Roma, incendio all'ambasciata indonesiana Preso dal panico si getta dal 2° piano: grave

Un incendio si è sviluppato in un appartamento situato all'interno dell'ambasciata indonesiana a Roma. Sul posto otto squadre dei vigili del fuoco, il 118 e la polizia. L'edificio è in via Campania, nei pressi della centrale via Veneto. Un diplomatico dell'ambasciata, preso dal panico, nel tentativo di scappare dalle fiamme si è lanciato dal secondo piano: le sue condizioni sono gravi. Ancora da accertare le cause del rogo.