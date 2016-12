Roma, in piazza i lavoratori della scuola "Scioperiamo per il nostro contratto"

12:04 - Sono scesi in piazza a Roma, sfilando davanti a Montecitorio per chiedere ai palazzi del potere la difesa del loro contratto. Qui sono arrivati i lavoratori del pubblico impiego che hanno aderito allo sciopero organizzato dalla Cisl. Molti gli slogan che chiedono più attenzione alla scuola e a chi ci lavora.

"Sono sei anni che questi lavoratori non vedono il rinnovo del loro contratto - ha detto la leader della Cisl, Annamaria Furlan -. Hanno perso in media dai due ai quattromila euro, che sono davvero tanti".



"Con questa giornata vogliamo obbligare il governo a riaprire il tavolo contrattuale", aggiunge sostenendo che "con una lotta seria all'evasione e alla corruzione e con i tagli agli sprechi nella Pubblica amministrazione si possono trovare le risorse per il rinnovo del contratto".