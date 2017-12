Roma, in coma il figlio del regista Soavi: rinviati a giudizio 4 sanitari

Nel 2014 il 15enne figlio del regista e attore Michele Soavi e della sua ex compagna, la sceneggiatrice Heidrun Schleef, è finito in coma al Bambin Gesù di Roma, dopo essere arrivato in codice giallo al pronto soccorso, in seguito a un incidente stradale con il suo scooter, riportando una contusione e abrasioni multiple. Dopo la denuncia dei genitori, 4 medici dell'ospedale sono stati rinviati a giudizio: secondo l'accusa avrebbero ritardato una trasfusione di sangue.