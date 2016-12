Roma, in centomila scendono in strada per dire "no" alla violenza sulle donne

Sono circa centomila le persone scese in strada a Roma per manifestare contro la violenza sulle donne . Il corteo, partito da Piazza della Repubblica, è stato promosso dalla rete dei centri anti violenza, dall'Unione delle donne in Italia e dall'Associazione "Iodecido". "Non una di meno" , recita lo slogan portante della manifestazione. Tra i partecipanti donne di tutte le generazioni e anche diversi uomini , soprattutto giovani.

La danza contro la schiavitù - Parte del cammino ha visto in testa al corteo un gruppo di danzatrici di Capoeira, danza brasiliana che risale al periodo in cui nel Paese c'erano schiavi importati dall'Africa. "Rappresenta una forma di difesa e di liberazione dalla schiavitù", hanno spiegato le organizzatrici.



Zingaretti: "Da Regione Lazio 11 nuovi centri" - Su Twitter, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha dichiarato che saranno effettuati interventi concreti contro la violenza sulle donne. Sono stati infatti previsti fondi "da 500mila a 5 milioni di euro per la realizzazione di undici nuovi centri anti violenza, assistenza e sostegno".



Tra gli striscioni che hanno accompagnato la manifestazione molti hanno foto di vittime di violenza. Il tema del femminicidio è quello predominante negli slogan, mentre non ci sono invettive contro i politici. Solo in partenza qualcuno ha distribuito volantini relativi al referendum costituzionale, una presenza minoritaria che però è scomparsa man mano che il corteo ha cominciato a procedere verso piazza San Giovanni. Per quanto riguarda i colori della manifestazione a predominare è il rosso, divenuto da tempo simbolo delle donne vittime di violenza da parte degli uomini.