Roma, in casa famiglia aggredisce suore con un machete: arrestato

Un 30enne cubano si è introdotto in una casa famiglia a Nettuno (Roma), armato di coltello e machete, per raggiungere la ex e il figlio minore, ospiti della struttura. L'uomo ha aggredito alcune suore e ferito anche gli agenti che alla fine sono riusciti a bloccarlo. E' stato arrestato per sequestro di persona e lesioni aggravate.