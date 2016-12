Roma, in auto ubriaco si scontra con moto: muore prete 51enne

Un 40enne ubriaco a bordo di un'auto, sulla quale viaggiava anche la figlia di sei anni, si è scontrato frontalmente con una moto guidata da un sacerdote messicano di 51 anni, morto dopo una notte in ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di sabato a Velletri, nei pressi di Roma. L'uomo è stato denunciato per lesioni, ma ora si attendono le decisioni del pubblico ministero per l'eventuale accusa di omicidio stradale.