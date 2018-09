Roma, il tesoriere del Pd indagato per fondi illeciti

Il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi è indagato per finanziamento illecito dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti alla politica dell'imprenditore Luca Parnasi , arrestato per la vicenda dello stadio della Roma. L'accusa si riferirebbe in particolare a 150mila euro versati da Parnasi nelle casse della fondazione "Eyu", presieduta da Bonifazi, soldi in realtà destinati al partito, ma non iscritti correttamente nei bilanci.

Da circa due mesi Parnasi, che è indagato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, ha cominciato a collaborare con i magistrati e in queste settimane ha più volte fatto riferimento al suo metodo per finanziare i partiti tramite le fondazioni. Tra queste, "Eyu" e anche "Più voci", amministrata dal tesoriere della lega Giulio Centemero.



Agli atti dell'inchiesta, scrivono i giornali, ci sarebbero diverse conversazioni tra Bonifazi e Parnasi. Giovedì l'imprenditore è stato interrogato dai pm su un colloquio captato grazie a un trojan inserito nel suo cellulare. Parnasi ha confermato che all'incontro, avvenuto prima dell'ultima campagna elettorale, avevano partecipato Bonifazi e Domenico Petrolo, responsabile del fundraising di "Eyu". Ma visto che la riunione si è svolta a sant'Andrea delle Fratte, luogo coperto dall'immunità parlamentare, quella conversazione non dovrebbe essere utilizzabile.



Bonifazi: "Nessun finanziamento illecito, pronto a dimostrarlo" - "Non c'è nessun finanziamento illecito al Pd, non c'è nessuna fattura falsa della Fondazione Eyu. Abbiamo tutti i documenti in regola. E siamo pronti a dimostrarlo in qualsiasi sede". Lo ha scritto su Twitter il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi.