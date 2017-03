Roma, il Papa in visita in un istituto per ciechi

Papa Francesco è uscito dal Vaticano per far visita agli ospiti del Centro Regionale Sant'Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi. L'istituto gestisce attività per l'inclusione sociale dei non vedenti e degli ipovedenti. Con questa visita, il Papa vuole dare seguito ai cosiddetti "Venerdì della misericordia", visite private compiute durante il Giubileo della Misericordia.