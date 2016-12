Roma, il marito è stato accoltellato dalla moglie mentre dormiva

19:24 - "E' ancora sotto shock e non riesce a darsi una spiegazione. Mi ha detto che non avevano litigato e la moglie lo ha accoltellato mentre dormiva". A parlare è il datore di lavoro di Idris Jeddou, il marocchino 43enne marito della donna che ha ucciso due dei suoi figli e poi si è tolta la vita in un appartamento di Roma. "Lei non aveva mai dato nessun tipo di avvisaglia", aggiunge l'uomo uscendo dall'ospedale San Giovanni dove il marito è ricoverato.

E ancora, il datore di lavoro loda le qualità del suo dipendente dicendo: "Idris è una bravissima persona, un pezzo di pane. Lavora per me da dieci anni nel deposito di Mondo Convenienza sull'Aurelia".



Un amico: "E' sconvolto, mi ha chiesto della figlia" - Parla anche un amico e collega dell'uomo ricoverato, dopo averlo incontrato nel reparto di Chirurgia. "Idris sta male, è sconvolto - dice -. Ha saputo che due suoi figli sono morti e mi ha chiesto notizie della bambina".



"Sa che è stata trasferita in un altro ospedale, ma non gli hanno detto altro - continua -. Ci conosciamo da tanti anni perché lavoriamo insieme. E' una bravissima persona, un uomo tranquillo, che amava la sua famiglia. Mi ha detto che non sa darsi una spiegazione, non avevano problemi economici né litigavano spesso".