Roma, il farmacista dei record: visitato cento volte dai malviventi

"Le rapine qui sono all'ordine del giorno. Abbiamo paura, dobbiamo stare chiusi dentro". Sono queste le parole del dottor Maurizio Manara, farmacista di Monteverde, dodicesimo quartiere di Roma, stanco delle continue visite dei ladri: ben cento. L'uomo ha però impugnato la pistola solo tre volte in tanti anni di lavoro: negli altri casi, ha alzato le mani per difendersi e lasciato scappare via i malviventi con la refurtiva.