Roma, il concerto di Capodanno si farà Franceschini: "Ottima decisione"

A Roma "il concerto di Capodanno si farà". Lo ha annunciato il commissario Francesco Paolo Tronca, ufficializzando la volontà di organizzare l'evento sonoro di fine anno. Inizialmente Tronca aveva fatto sapere che, per una questione di priorità, non c'erano fondi comunali sufficienti per la serata. In precedenza le autorità avevano già autorizzato eventi in periferia.