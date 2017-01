Roma, ha 59 euro sul conto ma per Equitalia è un evasore da 18 milioni

Mario Silvestri, clochard che soggiorna presso la Comunità di Sant'Egidio a Roma (centro per chi non ha una casa), ha ricevuto una lettera da Equitalia con la richiesta di pagare quasi 18 milioni per l’evasione di Iva e Irpef di due società (una poi chiusa) che fanno commercio di auto di cui lui risulta essere l’amministratore. L'uomo aveva appena 59 euro sul suo conto che la Posta gli aveva bloccato "per riciclaggio". "Mi hanno rubato l'identità" si difende.