Roma, grave 22enne colpita con una fucilata alla testa: arrestato 42enne

18:57 - E' ricoverata in gravi condizioni al policlinico Sant'Andrea di Roma una ragazza di 22 anni ferita con un colpo alla testa esploso con un fucile. L'aggressione, avvenuta nella tarda serata di mercoledì in un'abitazione di Sacrofano, sarebbe maturato al culmine di una lite. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni.

Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto in un casolare isolato di via Monte Pellegrino, così come il rapporto tra la vittima e l'uomo, Ignazio Serata, incensurato. Seconda una prima ricostruzione conviventi, i due invece sarebbero stati legati soltanto da un rapporto di amicizia.



La direzione sanitaria del policlinico Sant'Andrea aveva inizialmente comunicato il decesso della 22enne. Poi, "scusandosi" dell'informazione sbagliata, ha riferito che la giovane "è in gravissime condizioni ma il suo cuore batte ancora".