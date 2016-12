Roma, Gra in tilt per il maltempo: code e rallentamenti per 30 chilometri

10:57 - Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove su tutti i 62 chilometri dell'anello, secondo la polizia stradale, si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni. Particolarmente difficile la situazione "con traffico rallentato con code" nei 30 chilometri che separano lo svincolo di via Cassia (Km 12,2) e lo svincolo di via Appia (Km 44,3) in direzione carreggiata interna.

A peggiorare la situazione sul Gra molti micro-incidenti. L'Anas segnala che, in carreggiata interna, è avvenuto un incidente al km 48,000, all'altezza dello svincolo di via Ardeatina che ha coinvolto o un furgone e un'autovettura che si trovano sulla corsia di sorpasso. Una persona è rimasta ferita in modo lieve.



Sempre l'Anas informa di un altro incidente in carreggiata esterna avvenuto all'altezza del km 63,500, nel tratto compreso tra lo svincolo di via della Pisana e lo svincolo di via della Magliana. L'incidente ha coinvolto un'autovettura e una moto, che sono state prima spostate sulla corsia di emergenza e poi rimosse, causando il ferimento di due persone. Forti ripercussioni si registrano sull'autostrada Roma-Fiumicino. Situazione molto pesante sulla Cassia bis dove, secondo la polizia stradale, ci sono 10 chilometri di fila. Forti rallentamenti anche sulla via del Mare, via Salaria e via Flaminia, qui le code raggiungono, in entrata a Roma, quasi i dieci chilometri da Prima Porta a Corso Francia.



Per un incidente sulla Tangenziale Est è bloccato l'accesso in galleria all' altezza dell'uscita A24 verso il Foro Italico Situazione difficile su via Ardeatina e via Laurentina, dove - spiegano i vigili urbani - si sono verificati smottamenti dovuti al nubifragio della scorsa notte. Sulla Laurentina, all'altezza del km 16 la circolazione è a senso unico alternato. Infine per un allagamento, fanno sapere i vigili urbani, è stato chiuso il sottopasso di piazzale Euclide