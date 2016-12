9 settembre 2015 Roma, gli rubano il pc con i referti medici Malato fa appello su Fb: "Datemi l'hard disk" Alfredo dal 2009 combatte contro gli effetti negativi di una vaccinazione

13:08 - "Tenetevi il computer, ma ridatemi almeno l'hard disk". E' l'appello che Alfredo lancia da Anzio, Roma, dove i ladri si sono introdotti nella sua abitazione rubandogli il computer. Uno strumento particolamente prezioso, visto che l'uomo, da circa sei anni affetto da una patologia invalidante, costodiva lì i referti medici. La denuncia è arrivata via Facebook, sulla pagina "Alfredo's Dream", creata dal romano per sensibilizzare l'opinione pubblica sul suo caso.

Anni di esami - Il calvario di Alfredo inizia nel 2009, dopo un vaccino antinfluenzale. In una settimana perde 8 chili, non riesce a mangiare, è affaticato. Da quel momento inizia una lunga serie di esami medici, che evidenziano una presenza altissima di globuli bianchi; in seguito fa una risonanza e si scopre una brutta lesione astesa dal bulbo a D4. La diagnosi è di una lesione da virus, probabilmente avuto da bambino e riesploso dopo il vaccino.



Nel pc la sua storia - Immunologi, neurologi e altri specialisti di diversi ospedali italiani però non riescono ad arrivare alla soluzione del caso. Alfredo è costretto a vivere in casa, uscendo di rado se non accompagnato da altre persone. Come nella giornata dello scorso 4 settembre, quando l'uomo ha lasciato la sua abitazione. Al rientro, l'amara scoperta. I ladri sono entrati nell'appartamento, portando via il computer, che conteneva la scannerizzazione dei documenti avuti negli ospedali.



L'appello - Alfredo ha così postato su Facebook un appello, indirizzato ai malviventi, per riottenere almeno l'hard disk e non perdere tutta la sua storia. "Vi chiedo un aiuto, non sia mai che questo post arrivi ai ladri. Tenetevi pure il pc ma restituitemi l'hard disk con tutta la mia storia medica. Per favore. Si tratta della mia salute e della mia vita. Quaranta minuti per arrivare all'angolo della via e tornare e avete rubato la mia vita".