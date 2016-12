Roma, giochi e addobbi taroccati: sequestrata merce per 6 milioni

Giro di vite, in vista delle festività natalizie , contro la fabbrica del falso pronta ad invadere il mercato con prodotti taroccati ed altamente pericolosi . Oltre 400mila pezzi, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro , sono stati infatti sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma all'interno di un deposito nella zona orientale di Roma. Due imprenditori cinesi denunciati.

Addobbi e illuminazioni natalizie pericolose - Le Fiamme Gialle, dopo aver analizzato la documentazione amministrativo-fiscale in possesso di venditori ambulanti e di noti negozi del centro storico della Capitale, sono riuscite a risalire al centro di smistamento della merce, al cui interno sono stati rinvenuti accatastati innumerevoli cartoni contenenti addobbi natalizi e luminarie, più adatti, notano le Fiamme Gialle, ad incendiare che ad illuminare gli alberi di Natale in quanto realizzati senza il rispetto delle più elementari norme di sicurezza e privi del marchio di conformità CE e delle prescritte indicazioni in lingua italiana.



Giocattoli taroccati, due denunce - Diverse migliaia di giocattoli di prima infanzia taroccati, riproducenti noti personaggi della serie televisive Minions, Frozen, Peppa Pig e Masha e Orso, erano, invece, accuratamente stoccati nelle enormi scaffalature del magazzino. I due imprenditori cinesi sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria di Roma per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per violazioni alla normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti.