Roma, gettò feto in cassonetto: madre condannata a 5 anni in Appello

Condanna dimezzata in appello per Elisaveta Alina Ambrus, la ballerina romena di 27 anni sotto processo perché accusata di aver gettato il figlio appena partorito in un cassonetto. La Corte d'Assise d'appello di Roma le ha inflitto cinque anni e due mesi di reclusione con l'accusa di infanticidio, derubricando l'iniziale imputazione per omicidio e occultamento di cadavere per la quale era stata condannata a 10 anni in primo grado.