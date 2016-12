Roma, gambizzato un minorenne: feriti altri due giovani

18:52 - Un ragazzo di 17 anni è stato gambizzato in strada alla periferia di Roma. E' accaduto in via Fabriano, in zona San Basilio. Sulla vicenda indaga la polizia. Il minorenne, incensurato, ricoverato al Sandro Pertini, non sarebbe in gravi condizioni. Altri due giovani sono stati "scaricati" da un'auto privata davanti all'ingresso del pronto soccorso. I tre stavano bevendo una birra su un muretto quando sono stati colpiti.

Gli spari sono partiti da uno scooter con in sella una o più persone. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della polizia. Gli investigatori stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire l'accaduto e sul posto sono ancora in corso i rilievi della scientifica. Al momento non si esclude nessuna pista compreso quella che l'agguato possa essere legato a un regolamento di conti tra bande rivali.



L'episodio è avvenuto per le strade di un quartiere popolare, teatro di frequenti operazioni delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga e infiltrazioni della malavita organizzata. Solo alcune settimane, alla fine di marzo, la Guardia di Finanza che, con 17 arresti, ha smantellato un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, strutturata come una vera e propria 'azienda criminale' che garantiva stipendi fissi, bonus e ferie ai suoi affiliati.