Roma, Fortini: Muraro in Ama non era una semplice consulente

L'attuale assessore all'Ambiente di Roma "Paola Muraro in Ama non era una semplice consulente ma aveva il compito di vagliare il processo di lavorazione, omologare rifiuti in entrata e in uscita. Muraro è stata influente in Ama, non una dei tanti consulenti". Così Daniele Fortini, presidente dimissionario di Ama, in audizione in Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti. Fortini ha annunciato che giovedì prossimo lascerà l'incarico.