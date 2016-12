Roma, Fortini (Ama): su rifiuti esiste pericolo condizionamento esterno per il Campidoglio

Gli impianti di trattamento meccanico biologico, "i Tmb, creano rifiuti da rifiuti" e sono "il più grande impedimento all'economia circolare, al creare prodotti da riciclo". Così Daniele Fortini parla delle carenze strutturali a Roma sul ciclo dei rifiuti. "Sono impianti che separano la parte combustibile dei rifiuti da quella umida e generano scarti da trattare o smaltire", prosegue Fortini che aggiunge che "la presenza dei Tmb obbliga ad avere in uscita inceneritori e discariche per il ciclo integrato" e "se restano i Tmb si avrà bisogno di discariche e inceneritori". "L'intasamento degli impianti Tmb - ha detto Fortini - genera come riverbero l'impossibilità di togliere i rifiuti dalle strade".



Rifiuti entrano e rifiuti escono - "Il progetto degli ecodistretti è l'alternativa non solo alle discariche e agli inceneritori ma anche ai Tmb da cui grandi rischi possono venire perché trattano, ma non trasformano i rifiuti, rifiuti entrano e rifiuti escono".



"Muraro in Ama non era semplice consulente" - L'attuale assessore all'Ambiente di Roma "Paola Muraro in Ama non era una semplice consulente, una persona che gestiva le relazioni con le autorità terze per quanto di sua competenza, ma in quanto responsabile delle autorizzazioni ambientali aveva il compito di vagliare il processo di lavorazione, omologare rifiuti in entrata e in uscita. Muraro è stata influente in Ama, non una dei tanti consulenti". Questa la pesante accusa di Daniele Fortini, presidente dimissionario di Ama, in Commissione parlamentare.



Con l'assessore Muraro è guerra aperta - E l'audizione alla Camera è solo l'ultimo tassello di una giornata calda per Fortini che ha di fatto iniziato una guerra aperta con l'assessore all'Ambiente di Roma, Paola Muraro che dell'Ama è stata negli anni passati anche consulente. "Vado avanti, non ho nessun conflitto. A ridurre così Roma è stata la dirigenza dell'Ama", dice l'assessore della giunta Raggi. Fortini non ci sta per niente e affonda: "Il golpe c'è, è mirato a rimuovere chi in Ama crea ostacolo a disegni molto evidenti. Quando io e l'ingegner Filippi (ex dg della municipalizzata, ndr) rivendicavamo l'autonomia di Ama, Cerroni ci rispondeva: 'Siete degli illusi, tanto vi cacciano'". E ancora: "Muraro mi ha chiesto di usare il tritovagliatore di Cerroni, di portare i rifiuti ad un impianto abusivo".