Roma, Fori imperiali: dal 2017 niente bus e taxi, solo pedoni

A partire dal 2017 via dei Fori Imperiali a Roma sarà totalmente pedonalizzata. Lo ha deciso la giunta capitolina, che vieterà l'accesso anche a bus e taxi. Attualmente il trasporto pubblico è però consentito per evitare di incappare in multe legate alla realizzazione della Metro C. Proprio per questo motivo le autorità hanno sospeso la pedonalizzazione totale sperimentale, prevista dall'ex sindaco Marino, che sarebbe dovuta scattare l'8 agosto.